Politiet melder lekkasjar i drapssak

Måndag vart det kjent at ein 48 år gammal mann var sikta for å ha drepe den 42 år gamle kona si i Åsane i Bergen i april. Politiet reagerer på at detaljert informasjon frå etterforskinga seinare vart publisert i VG.

– Det er eit alvorleg steg å gå til melding av ei slik sak til Spesialeininga, men i denne saka kan det sjå ut som teiepliktig informasjon frå våre eigne system kan ha komme journalistar i hende. Fengslingssaka gjekk for lukka dører, og saka var avgrensa i våre system, seier visepolitimeister Ida Melbo Øystese.

Ho seier konsekvensane av lekkasjar i ein drapsetterforsking kan vere svært negative for straffesaka og dei involverte, tilliten til politiet og rettssikkerheita.

– Vi er derfor nøydde til å ta dette på alvor, og vi håpar vidare etterforsking gjer det mogleg å finne opphavet til lekkasjen, seier Øystese.

(©NPK)