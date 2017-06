Poppe set nominasjonsrekord

Teppet går opp for filmprisen Amanda for 33. gong laurdag 19. august – med Pia Tjelta som programleiar.

"Kongens nei" set rett og slett rekord med 12 nominasjonar i 11 kategoriar. Dermed går han forbi ein annan storfilm med handling lagt til andre verdskrigen: "Max Manus" – som i 2009 var nominert i 10 kategoriar.

– Det er overveldande og heilt fantastisk. Det kjennest utruleg fint å bli sett for det store arbeidet og dei fire åra eg la ned i denne filmen, seier regissør Erik Poppe til NTB.

Han legg kjapt til at han kan dele æra med svært mange filmarbeidarar, og med folk og statistar som stilte opp for filmen i Trysil, Elverum og Hamar.

– Filmane er barna mine, men du verda så mange som har vore med å dra dette lasset. Dette er deira dag òg. Gratulerer! helsar han.

Store hordar

Da planane for "Kongenes nei" så dagens lys, hadde ikkje Poppe sett for seg at han skulle nå så breitt ut.

– Folk er kanskje lei av krigen, og dette blir jo ein veldig norsk film, tenkte nok mange. Men så viste det seg at han skulle lokke til seg store hordar og nå ut til andre land òg. Filmen har hatt eventyrlege publikumstal her heime og i Danmark. No ventar store marknader som Kina og USA, seier regissøren om filmen, som òg var Noregs Oscar-kandidat.

Ein annan som kan smile breitt over å vere nominert i den fine beste norske spelefilm-kategorien, er regissør Hallvard Bræin – som enda ein gong har hatt suksess med Børning-universet. Filmen "Børning 2" er dessutan nominert i klassen for beste visuelle effektar og beste lyddesign.

– I eit godt filmår som dette er det så ein må klype seg i armen, seier Bræin vidare. Og strekar under kor viktig det er å ha eit breitt filmtilbod.

– Eg berre gler meg over at det er plass til fartsfylt bilaction òg – med litt alvor i botn – i Film-Noreg.

No ivrar han for å lage "Børning 3".

– Vi får sjå om vi får filmstøtte denne gongen, det kryssar eg verkeleg fingrane for, seier han.

Uslåeleg kombinasjon

Fleire nominasjonar vanka det òg på den sjarmerande dokumentaren "Tungeskjærerne" frå filmskaparen Solveig Melkeraaen. Filmen er nominert i kategoriane beste barnefilm og beste dokumentarfilm.

– Nei, det var aldri tenkt som ein film om og for Nord-Noreg. Eg tenkte heile tida at dette hadde noko ved seg som kunne vedgå mange, seier regissøren til NTB. Melkeraaen seier at store knivar og små barn er ein uslåeleg kombinasjon.

– Eg trur mange blir litt rørte over kor moro ungane synest det er å jobbe og bidra. Det er mykje vi trur er for farleg for barn, og her har eg tillatt meg å sjå på både tungeskjering og det å oppleve at mor og far skil seg. Slik er det blitt ein film med fleire lag, som kan få tankane i gang hos publikum.

Det at ungar frå heile landet gir henne tilbakemeldingar på at dei liker filmen, er det som gler henne mest.

– Eg trur dette har vorte ein familiefilm som både gamle og unge kan ha glede av saman, seier ho – og meiner "Tungeskjærerne" djupast sett handlar om det å ta ansvar – enten du er stor eller liten.

Fakta: Dei nominerte til den norske filmprisen Amanda 2017

Beste norske kinofilm

* "Børning 2" – Produsentar Marcus Brodersen og John M. Jacobsen for Filmkameratene, regi Hallvard Bræin

* "Dyrene i Hakkebakkeskogen" – Produsentar Ove Heiborg, Elisabeth Opdal og Eirik Smidesang Slåen for Qvisten Animasjon, regi Rasmus A. Sivertsen

* "Kongens nei" – Produsentar Finn Gjerdrum og Stein B. Kvae for Paradox, regi Erik Poppe

Beste barnefilm

* "Dyrene i Hakkebakkeskogen" – Produsentar Ove Heiborg, Elisabeth Opdal og Eirik Smidesang Slåen for Qvisten Animasjon, regi Rasmus A. Sivertsen

* "Snekker Andersen og Julenissen" – Produsentar Are Heidenstrøm og Martin Sundland for Fantefilm, regi Terje Rangnes

* "Tungeskjærerne" – Produsent Ingvil Giske for Medieoperatørene, regi Solveig Melkeraaen

Beste regi

* Erik Poppe – "Kongens nei"

* Izer Aliu – "Fluefangeren"

* Kim Hiorthøy – "The Rules for Everything"

Beste kvinnelege skodespelar

* Ruby Dagnall – "Rosemari"

* Tuva Novotny – "Rosemari"

* Tindra Hillestad Pack – "The Rules for Everything"

Beste mannlege skodespelar

* Anders Baasmo Christiansen – "Hoggeren"

* Jesper Christensen – "Kongens nei"

* Kristoffer Joner – "Hjertestart"

Beste kvinnelege birolle

* Gisken Armand ­– "Gilberts grusomme hevn"

* Kjersti Tveterås – "Løvekvinnen"

* Sarah Francesca Brænne – "The Rules for Everything"

Beste mannlege birolle

* Anders Baasmo Christiansen – "Kongens nei"

* Bjarne Syversen og Terje Syversen – "Hoggeren"

* Karl Markovics – "Kongens nei"

Beste filmmanus

* Hilde Susan Jægtnes, Jorge Camacho og Arild Andresen – "Hjertestart"

* Harald Rosenløw Eeg og Jan Trygve Røyneland – "Kongens nei"

* Izer Aliu – "Fluefangeren"

Beste foto

* Øystein Mamen – "The Rules for Everything"

* Nils Eilif Bremdal – "Fluefangeren"

* John Christian Rosenlund – "Kongens nei"

Beste produksjonsdesign/scenografi

* Karl Júlíusson – "Løvekvinnen"

* Maria Ducasse – "The Rules for Everything"

* Peter Bävman – "Kongens nei"

Beste visuelle effektar

* Torgeir Busch, Ivar André Rystad og Lars Erik Hansen – "Børning 2"

* Álvaro Alonso Lomba – "Dyrene i Hakkebakkeskogen"

* Arne Kaupang – "Kongens nei"

Beste musikk

* Gaute Storaas – "Dyrene i Hakkebakkeskogen"

* Johan Söderqvist – "Kongens nei"

* Kim Hiorthøy – "The Rules for Everything"

Beste klipp

* Einar Egeland – "Kongens nei"

* Even Sigstad – "Supervention 2"

* Robert Stengård – "Barneraneren"

Beste lyddesign

* Petter Fladeby og Vidar Grande – "Børning 2"

* Baard H. Ingebretsen og Tormod Ringnes – "Dyrene i Hakkebakkeskogen"

* Christian Schaanning – "Kongens nei"

Beste kortfilm

* "Fanny" – regi Halfdan Ullmann Tøndel, produsent Andrea Berentsen Ottmar for Frokost film

* "Min søster" – regi Liv Joelle Barbosa Blad, produsent Nina Maria Barbosa Blad for Barbosa Blad Film

* "The Absence of Eddy Table" – regi Rune Spaans, produsent Eric Vogel for Tordenfilm

Beste dokumentarfilm

* "69 minutter av 86 dager" – regi Egil Håskjold Larsen, produsent Tone Grøttjord-Glenne for Sant & Usant

* "Nowhere to Hide" – regi Zaradasht Ahmed, produsent Mette Cheng Munthe-Kaas for Ten Thousand Images

* "Tungeskjærerne" – regi Solveig Melkeraaen, produsent Ingvil Giske for Medieoperatørene

Beste utanlandske kinofilm

* "Arrival" – regi Denis Villeneuve, distributør United International Pictures

* "Jeg, Daniel Blake" – regi Ken Loach, distributør Norsk Filmdistribusjon

* "La La Land" – regi Damien Chazelle, distributør Nordisk Film Distribusjon

* "Manchester by the Sea" – regi Kenneth Lonergan, distributør United International Pictures

* "Moonlight" – regi Barry Jenkins, distributør Selmer Media

