Regjeringa vil ha ein "lågmælt" minnestad på Utøykaia 

Ei veke etter at Statsbygg konkluderte med at Utøykaia kan eigne seg som nasjonal minnestad, bestemte regjeringa å velje dette framfor Sørbråten, som opphavleg var planlagt. Sanner følgjer no opp denne tilrådinga.

– Utøykaia var ein av dei sentrale stadene den tragiske dagen for snart seks år sidan, og mange har sterke minne frå kaia. Det var herifrå terroristen tok ferja til Utøya, og hit kom ungdommar som klarte å rømme frå terroristen. Dei vart berga i land og fekk hjelp av hjelpemannskap, frivillige og naboar, seier Sanner.

Han seier han no håper at saka kan få ei verdig avslutning etter fleire år med tilspissa debatt og konfliktar med naboane i Utvika.

– Mange menneske saknar ein stad der dei kan sørgje, sakne dei som gjekk bort, og der vi kan samle oss om dei verdiane som vart sette på prøve den grufulle dagen. Eg håper no vi kan få ro rundt det vidare arbeidet, seier han.

Vil ha lågmælt minnesmerke

Sanner seier regjeringa ønskjer ein verdig og lågmælt minnestad, og at det skal leggjast stor vekt på å involvere naboane og Hole kommune i utforminga.

– Kvifor legg de vekt på at minnesmerket skal vere lågmælt?

– Det har vore ein veldig omfattande og tilspissa diskusjon om minnestaden på Sørbråten, der det har vore meir diskusjon om sjølve kunstverket enn minnestaden. Vi ønskjer no ei anna tilnærming, der vi vil leggje større vekt på å ha god dialog med både med dei ramma og AUF, men også naboane og kommunane, seier Sanner til NTB.

Det omstridde minnesmerket "Memory Wound" av den svenske kunstnaren Jonas Dahlberg innebar at ein odde skulle kappast i to for på ein brutal og konkret måte å reflektere tapet av ungdommane som vart drepne på Utøya, ifølgje beskrivinga . Naboane protesterte mot eit minnesmerke som dei opplevde som altfor brutalt, inngripande og retraumatiserande.

– Trur du det kunne ha vorte noko av minnestaden på Sørbråten dersom kunstverket var meir lågmælt?

– Det ser eg ingen grunn til å spekulere om, no må vi legge den diskusjonen bak oss. Eg vil appellere sterkt til alle om å bidra til ei verdig avslutning. Dette handlar om ein nasjonalt minnestad etter ei grufull terrorhandling, og no er det viktig at vi kjem vidare og har eit godt samarbeid om realiseringa av minnestaden, seier Sanner.

Ny prosess i regjeringskvartalet

Vedtaket inneber at det òg blir starta ein ny prosess for å lage ein minnestad i regjeringskvartalet. Det blir ikkje lyst ut nokon ny kunstkonkurranse for utforminga av minnestadene denne gongen. Om Jonas Dahlberg framleis skal spele ei rolle i utforminga, er ikkje avklart, opplyser Sanner.

– Vi startar ein ny prosess. Samtidig har det vore ein veldig god dialog med Jonas Dahlberg heile vegen. Han har god kjennskap til utforminga av minnestader, og viss han ønskjer å vere med i ein vidare prosess og dialog om utforminga, er vi sjølvsagt opne for det, seier Sandberg.

Sanner seier dei to minnestadene på Utøykaia og i regjeringskvartalet skal sjåast og utarbeidast i samanheng.

– Ber om dialog

I ei pressemelding skriv naboane i Utstranda velforening at dei framleis meiner Utsikten, staden som lokalbefolkninga har foreslått i mange år, burde vore greidd ut på lik linje med Utøykaia som ny minnestad, men seier dei no håper alle partar kan ha ein dialog for å komme fram til ei samlande løysing.

Nokre av naboane har tidlegare varsla søksmål. Velforeininga skriv at dei naboane det gjeld, kjem til å ta stilling til eit eventuelt søksmål når byggjesaka er ferdigbehandla i Hole kommune.

AUF og Støttegruppa etter 22. juli ser avgjerda om Utøykaia som klok.

–Forhåpentleg blir det slutten på ein betent debatt, som til tider har vore uverdig, seier AUF-leiar Mani Hussaini til NTB.

Hussaini legg til at det har vore ein føresetnad frå AUFs side at naboane skulle involverast i prosessen.

– Eg er veldig, veldig letta og glad for at ein tok den kloke avgjerda, og eg håper verkeleg dette gjer at vi kan komme vidare, seier leiaren for Støttegruppa, Lisbeth Røyneland, til NTB.

Ho seier det betyr veldig mykje for dei etterlatne og pårørande å få ein minnestad å gå til. Røynelands dotter Synne (18 år) var blant dei 69 som vart drepne på Utøya. Totalt vart 77 menneske drepne i regjeringskvartalet og på AUFs sommarleir på Utøya 22. juli 2011.

– Det betyr òg mykje at det blir nettopp på Utøykaia. Det gjer at vi ser ein samanheng mellom kaia, 22. juli-senteret i regjeringskvartalet og læringssenteret Hegnhuset på Utøya, som skal lære ungdom om ekstremisme. Dette er veldig viktig for oss, seier ho.