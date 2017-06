Regjeringa vil opne for å felle meir kongeørn

Forslaget som no er sendt ut på høyring, går ut på at det skal stillast mindre strenge krav for å gi løyve til skadefelling. Dette skal berre gjelde i to område på Fosen og i eitt Troms.

– Vi har lite erfaring med kva som kan gi reduserte tap av sau og tamrein i forvaltninga av kongeørn. Vi treng erfaring og kunnskap frå dei dette gjeld, men i eit avgrensa skadeområde før vi eventuelt vurderer varige regelverksendringar på landsbasis, seier Helgesen.

Med dei foreslåtte endringane må ein ikkje lenger identifisere kongeørna som har gjort skade. I staden kan det bli gitt meir generelle fellingsløyve i område der det har vore store skadar frå kongeørn over fleire år.

