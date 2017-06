Sp vil gjere det enklare å skyte ulv som nærmar seg sau

– Jaktlag som er godkjende av Statens naturoppsyn, bør ha ståande løyve til å ta ut ulv raskt dersom den kjem til beiteområde, slik at færrast mogleg dyr blir tatt, og færrast mogleg lir unødig, seier Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum til NRK.

Han seier at det vil vere ein stor fordel om jegerane ligg klare når ulven er på veg inn i beiteområda. I dag må sauebønder søke om å få skyte ulv dersom den angrip sau i beiteområde. Slike søknadar tar ikkje lang tid, men Vedum meiner ventetida likevel fører til unødige skadar.

– Vi er langt over det vedtatte bestandsmålet, så no er det ingen grunn til å vente til det er tatt dyr. Når ein får ulv på veg inn i beiteområde, veit ein at det vil skape liding, seier Sp-leiaren.

Arnodd Håpnes, biolog og fagleiar i naturmangfald i Naturvernforbundet. reagerer kraftig på utspelet frå Senterparti-leiaren.

– Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum verkar å vere nokre av dei mest ytterleggåande kreftene i den norske ulvedebatten. Sp frontar ein utryddingspolitikk av ulven i Noreg, som både strir med stortingsforlika i 2011 og 2004, med naturmangfaldlova og med våre internasjonale forpliktingar, blant anna Bernkonvensjonen og konvensjonen om biologisk mangfald (CBD), seier Håpnes.

Han seier det er trist at eit politisk parti har programfesta å utrydde ulven og seier forslaget føyer seg inn i Senterpartiets mange ytterleggåande utfall og arbeid mot naturvern og artsbevaring i norsk natur.

