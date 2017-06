Svarstad Haugland ny fylkesmann i Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud

Svarstad Haugland er utnemnt for ein periode på seks år.

Fylkesmannsembeta i Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud blir slått saman 1. januar 2019. Hovudsetet blir i Moss.

– Når vi plasserer hovudsetet for det nye embetet i Moss, har vi blant anna lagt vekt på regional balanse i offentlege arbeidsplassar i regionen og potensial for utvikling, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

– Vi vil halde oppe tre lokaliseringar i høvesvis Oslo, Moss og Drammen for å sikre nærleik til kommunane og innbyggjarane, seier Sanner.

Lokaliseringane i Drammen og Moss vil ha minst like mange tilsette som i dag. Det nye embetet som også omfattar hovudstaden, vil betene 1,8 millionar innbyggjarar.

– Det er aktuelt å vurdere meir enn éin assisterande fylkesmann for å styrkje leiarskapet i eit embete som får nærmare 550 tilsette, seier Sanner, som understrekar at valet av hovudsete inneber at det berre er kontorstad for den øvste leiinga i embetet dei har tatt stilling til.

– Dei tre embeta må få høve til å fordele dei ulike funksjonane i det nye embetet slik at dei er tilpassa lokale behov og føresetnader, seier Sanner.

