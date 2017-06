Utlendingar utan opphald skal kastast ut raskare

I tillegg skal prosessen rundt utvising av utlendingar som ikkje har reist innan fristen forenklast. I dag blir det gitt førehandsvarsel om utvising dersom politiet eller UDI blir oppmerksame på at utlendingar ikkje har forlate Noreg når dei skal. Det nye forslaget går ut på at det skal reknast som tilstrekkeleg at utlendingane i avslagsvedtaket blir varsla om at dei blir utviste om dei ikkje forlèt Noreg innan fristen.

– I utlendingsforskrifta er det lagt opp til at ei slik ordning kan innførast, men at dette hittil ikkje er gjort. Ein meir effektiv utvisingspraksis vil forhåpentleg føre til at fleire forlèt Noreg når dei skal, seier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp).

I dag blir det gitt tre timars fritt rettsråd i samband med førehandsvarsel. Denne retten blir foreslått fjerna. I staden skal talet timar med fritt rettsråd i samband med klage aukast frå éin til tre timar.

Høyringsfristen er sett til 15. september 2017.

(©NPK)