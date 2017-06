170 nye kan miste jobben i National Oilwell Varco

Oljeserviceselskapet skriv i ei pressemelding at dei har bestemt at det skal gjennomførast ein ny runde med nedbemanning i selskapet. Inntil 170 medarbeidarar kan bli omfatta av nedbemanninga.

Tidlegare i vår sa administrerande direktør Frode Jensen til Dagens Næringsliv at det ikkje var planar om ytterlegare nedbemanning etter at selskapet sidan oljeprisfallet har redusert staben frå over 5.000 til 1.720 tilsette i dag.

– Det som har skjedd sidan vi snakka saman sist er at ordreinngangen framleis er ganske svak. Og det vi varslar no vil jo dessutan ikkje få effekt før heilt på slutten av året, seier Frode Jensen til avisa torsdag.

Med tre månaders oppseiingatid, betyr det at talet på tilsette i NOV i Noreg vil vere redusert til 1.550 i desember. Brorparten av dei tilsette i selskapet held til i Kristiansand.

(©NPK)