21 års fengsel for dobbeltdrapet i Kirkenes

Dommen fall i Aust-Finnmark tingrett torsdag og er i tråd med påstanden frå aktor.

37 år gamle Pimsiri Songngam og den tolv år gamle sonen hennar Petchngam Songngam, kalla Belt, vart skoten og drepen med hagle natt til 29. august i fjor.

59-åringen har forklart at han ville ut av ekteskapet og bad kona om å flytte ut.

Drapa skjedde dagen før Pimsiri Songngam og sonen skulle flytte inn i ei leilegheit som krisesenteret i Kirkenes hadde skaffa. Mannen vart trigga då han oppdaga at kona ville ta med seg krystallgjenstandar som hadde vore mor hans sine. Han forklarte at han henta den halvautomatiske hagla si etter at han hadde krangla med kona.

Mannen har vedgått å ha drepe kona og stesonen, men seier at han ikkje hugsar korleis skota fall.

Mannen fekk store skadar då han retta hagla mot seg sjølv same natt.

59-åringen er dømt til å betale oppreisning på 200.000 kroner til to slektningar, og drygt 100.000 kroner i erstatning til mora til den drepne kona, ifølgje NRK .