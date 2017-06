Kraftig fall i nybustadsalet

Dei siste to månadane har det blitt selt 2.567 nye bustadar. Samtidig har talet uselde bustadar aukat med drygt 1.000, viser den ferske rapporten Econ Nye Boliger frå Samfunnsøkonomisk analyse, skriv E24 .

Salet har dessutan falle 3 prosent frå førre tomånadersperiode. Econs statistikk omfattar totalt 35.681 bustadar fordelt på 1.327 prosjekt.

– Vi ser at salet har falle klart. Men det er viktig å ha med seg at det fell frå eit veldig høgt nivå. No ligg salet meir på normale nivå, seier Andreas Benedictow, sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk Analyse, til E24.

I juni var 11.197 nye bustadar uselde. Talet har auka med drygt 1.000 sidan april.

Gjennomsnittleg kvadratmeterpris for alle bustadar i statistikken er 50.300 kroner. I Oslo er prisen 79.800 kroner per kvadratmeter ny bustad.

