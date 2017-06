Nordmenn på betalingstoppen for nettaviser

Torsdag publiserer dei ein årleg rapport om digitale medievanar verda over, skriv Dagens Næringsliv . Undersøkinga viser at éin av fire nordmenn har betalt for nyheiter på nett det siste året. Det er nok til å gjere oss til dei mest betalingsvillige nyheitskonsumentane i verda.

– Det er berre ein firedel som har betalt, men ein må sjå det i samanheng med resten av verda, seier medieforskar Hallvard Moe ved Universitetet i Bergen.

Saman med kollegaene Hilde Sakariassen og Jan Fredrik Hovden står Moe bak den norske delen av rapporten.

Mens Noreg er på verdstoppen med ein del på 26 prosent som har betalt for nettnyheiter det siste året, ligg for eksempel Storbritannia langt bak. Der svarar berre 6 prosent at dei har betalt for nyheiter på nett det siste året.

(©NPK)