Noregs største offshorereiarlag ein realitet

SolstadFarstad får ein flåte på rundt 154 skip og kontor i Noreg, Australia, Brasil, Singapore, Filippinane, Skottland, Kypros og Ukraina. Reiarlaget blir ikkje berre Noregs største offshorereiarlag, men også eitt av dei største i verda.

Fusjonen er eit resultat av at det familieeigde Farstad Shipping i lengre tid har slite i den tøffe offshoremarknaden. Etter fleire restruktureringar slår selskapet seg no saman med John Fredriksens Deep Sea Supply og Solstad offshore som er kontrollert av Kjell Inge Røkke.

– Vi opererer i ein tøft marknad. Som eit fusjonert selskap står vi sterkare og betre posisjonert til å møte dei utfordringane og moglegheitene som marknaden byr på, seier konsernsjef Lars Peder Solstad i SolstadFarstad i ei pressemelding.

Etter at Konkurransetilsynet i april gav tommelen opp for fusjonen har arbeidet med samanslåinga gått for fullt. Det nye reiarlaget skal etter planen få hovudkontor i Skudeneshavn.

Den nye organisasjonsmodellen vil ikkje vere heilt på plass før i september.

(©NPK)