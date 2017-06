Preikestolen får nødhytter for turistar

Det er venta ikkje mindre enn 300.000 turistar til det karakteristiske fjellplatået på nordsida av Lysefjorden i Forsand kommune i år. Trolltunga i Hardanger fekk nødhytter i fjor. Ved Kjerag skal det byggjast nødhytte i haust, men no er det altså Preikestolen som får si første av to hytter, skriv Stavanger Aftenblad .

Ved Tjødnane, nokre små fjellvatn omtrent halvvegs til Preikestolen, er polske arbeidarar i full sving.

– Prosjektet er komme godt i gang og dei skal bli ferdig denne veka. Dette blir slik vi hadde håpa. Ein plass hjelpemannskap kan ta inn turistar som treng å komme i ly for uvêr. Ein stad å behandle skadar. Og ein plass å vente på transport ut av området, seier Audun Rake, dagleg leiar i Stiftinga Preikestolen.

Dei vanlegaste problema er at folk har for lite varme klede og blir kalde, for lite mat og går tomme for krefter, fell i ulendt terreng eller gløymer at det blir mørkt. No blir det lettare å takle beinbrot, uvêr, nedkjøling og utmatting.

Nødhytta ved Tjødnane vil vanlegvis vere låst. Her skal det lagrast mat, utstyr og anna som er nødvendig for å vareta sikkerheit og beredskap.

Hytta skal berre takast i bruk ved behov, for eksempel når ein turist skadar seg og vêret er for dårleg til at legehelikopteret kan hente vedkommande raskt ut. Nytta vil truleg vere størst på vinterstid, når turistar kan bli overraska av mørke eller uvêr.

(©NPK)