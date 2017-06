Regjeringa med nytt plastposeframstøyt

Sjansen for at det snart kjem ein miljøavgift på kvar selde plastpose aukar. Det er klart etter at regjeringa støttar forslaget frå daglegvarebransjen om å innføre ei ny avgift der inntektene går til eit miljøfond, skriv Dagens Næringsliv .

Støtten kjem fram i stortingsmeldinga om sirkulær økonomi som vart lagt fram av miljøminister Vidar Helgesen (H) onsdag.

– Regjeringa er positiv til ei bransjedriven løysing på dette området. Regjeringa vil fortsette dialogen med bransjen for å oppnå ei felles forståing av korleis eit fond best kan innrettast, og korleis sikre at ei slik løysing oppfyller krava i direktivet, heiter det i meldinga.

Så seint som i slutten av mai var Helgesen i samtalar både med Kiwi og bransjeorganisasjonen Virke om korleis avgifta skulle organiserast.

Bakgrunnen for avgifta er krav frå EU om tiltak om å redusere plastposeforbruket.

