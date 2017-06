Senterpartiet stuper i ny måling

11,3 prosent er likevel nesten ei dobling frå valet i 2013, men partiet er igjen mindre enn Frp, som får 11,6 prosent, fram 0,6 prosentpoeng.

Tala frå målinga i Dagens Næringsliv vekkjer likevel ikkje nemneverdig uro hjå partileiar Trygve Slagsvold Vedum.

– Enkeltmålingar går opp og ned. Men gjennomsnittet av målingane for juni gir Sp 12 prosent. Det er det høgste sidan EU-kampen i 1993, seier han.

Valforskar Bernt Aardal meiner det skal mykje til for at Sp ikkje gjer eit godt val i år. Han peikar også på at oppslutninga om Sp sprikjer veldig mellom dei ulike målingane.

Også Arbeidarpartiet fell på målinga, rett nok berre med 0,6 prosentpoeng til 30,3 prosent. Alle dei andre partia går fram på denne målinga, og SV held seg framleis så vidt over sperregrensa med 4,3 prosents oppslutning, uendra frå den førre målinga utført for DN av Sentio.

Høgre ligg omtrent i ro med ein framgang på marginale 0,1 prosentpoeng og har ei oppslutning på 24,2 prosent. Samarbeidspartia til regjeringa går begge fram. KrF med 1 prosentpoeng til 4,8 prosent, mens Venstre framleis ligg under sperregrensa med 3,6 prosents oppslutning og 0,4 prosentpoengs framgang.

Mandatfordelinga gir SV, Sp og Ap 87 mandat på Stortinget, to meir enn det som må til for fleirtal.

Målinga er basert på 1.000 intervju mellom 20. og 26. juni.

Resultata er slik (endring frå mai parentes): Ap 30,3 (-0,6), Høgre 24,2 (+0,1), Frp 11,6 (+0,6), KrF 4,8 (+1), Sp 11,6 (-4), SV 4,3 (-), Venstre 3,6 (+0,4), MDG 3,9 (+0,8) og Raudt 3,3 (+0,5).

Feilmarginen på målinga er på mellom 1,2 og 3,4 prosentpoeng.

