Støre: Ulikskap og val mellom skattekutt og velferd vil prege valkampen

Støre heldt sin oppsummerande pressekonferanse før sommarferien torsdag formiddag.

Støre innleidde med å slå fast at arbeid blir det aller viktigaste for Arbeidarpartiet i valkampen.

– Verdien av arbeidet er viktigare enn nokon annan ressurs, seier Støre og meiner det er store uløyste oppgåver innan norsk arbeidsliv.

– For å trygge velferda, må vi tilbake der vi var for eit tiår sidan i delen som jobbar. Dersom vi i dag hadde same sysselsetting som for ti år sidan, ville 200.000 fleire personar vore i jobb. Eller sagt på ein annan måte; vi ville hatt eit heilt Stavanger ekstra i arbeid, seier Støre.

Han meiner også at kampen mot større forskjellar i samfunnet og spørsmålet skattekutt versus velferd blir dei viktigaste skiljelinjene i valkampen.

– Skal vi investere i skule, sjukehus og næringspolitikk, eller skal vi satse på skattekutt? Det blir eit råare skilje framover enn det har vore i denne perioden, seier Støre.

