Stabilt sjukefråvær i første kvartal

Dette gir ein nedgang på 0,4 prosent totalt, viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB). Det totale sjukefråværet ligg dermed stabilt på 6,4 prosent i denne perioden.

Fråværet for menn og kvinner viste begge ein nedgang, på høvesvis 0,6 og 0,3 prosent.

– Det siste kvartalet har det totale sjukefråværet halde seg stabilt. Derimot ser vi endringar i årsakene til sjukefråvær det siste året. Det er no fleire som er sjukmelde for meir alvorlege psykiske lidingar som angst og depresjon samanlikna med same periode i fjor, seier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i ein kommentar.

Tala frå Nav viser at psykiske lidingar stod for rundt 20 prosent av alt sjukefråvær.

Sjukefråværet i Sogn og Fjordane og Oslo var lågast i dei tre første månadane, begge med 6,1 prosent, mens Finnmark hadde det høgste fråværet med 8 prosent. I Rogaland auka fråværet mest, med heile 7,3 prosent.

Nivået på sjukefråværet var lågast i privat sektor med 6,2 prosent i første kvartal i år, mens statleg og kommunal forvaltning hadde eit fråvær på høvesvis 6,5 og 8,8 prosent.

Den gjennomsnittlege lengda på eit sjukefråværstilfelle var 39 dagar. Dette er ein auke på halvannan dag frå same periode året før.

