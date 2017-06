Stifting i Bergen slår alarm om tungmetall i overflatevatn

Vassprøvene blei tatt i april og mai og oversendt laboratorieselskapet Eurofins Scientific for analysar. No er resultatet klart, opplyser stiftelsen Hordnesskogens Venner i ein pressemelding .

Prøvene viser store funn av kvikksølv, arsen, bly og andre tungmetall i overflatevatnet.

– Vi hadde ein mistanke om at noko var riv ruskande gale, og det var derfor vi tok desse vassprøvene. Analysane viser dessverre at miljøet i Fana er mykje verre enn vi kunne førestille oss. Det er ekstra ille at dette handlar om overflatevatn som både menneske og dyr blir eksponert for, og når dette vatnet til slutt renn ut i Fanafjorden der folk badar og fisken sym, seier det seg sjølv at noko må skje, seier Anne-Kristine Kryvi, styremedlem i Hordnesskogens Venner.

Ifølgje stiftinga kjem det forureinande overflatevatnet i hovudsak frå ei større nedlagt kommunal søppelfylling og eit industriområde.

Miljøbyråd Anna Elisa Tryti, klimabyråd Julie Andersland og helsebyråd Vigdis Gåskjenn var måndag på synfaring i området, skriv Bergensavisen .

– Byrådet tar miljøgifter svært alvorleg, både som helse- og miljøproblem. Vi møtte Hordnesskogens venner, og vi er opptatt av å lytte til ei så ressurssterk og ivrig interessegruppe, seier Tryti.

Ho opplyser at byrådet har lova å levere ei samla vurdering av miljøbelastningane i området.

(©NPK)