– Vi meiner det bør greiast ut om dei dømte barneovergriparane bør følgjast opp etter soning, for eksempel med meldeplikt om kvar dei flytter, slik at politiet kan varsle nye kjærastar med barn om kva vedkommande er dømt for, seier leiar i Barnevaldsutvalet Ann-Kristin Olsen til Aftenposten .

Utvalet ønskjer også å endre reglane for journalinnsyn slik at foreldra – i saker der dei kan mistenkjast for vald, overgrep eller omsorgssvikt – ikkje har rett til å vite kva barnet seier til fagfolk i Barne – og ungdomspsykiatrien (BUP).

I sin saksgjennomgang såg utvalet eksempel på at personar som var dømte for seksuelle overgrep mot barn, gjorde seg skuldige i nye seksuelle overgrep mot andre barn seinare.

– Dette er ein spesiell form for kriminalitet. Vi må, med kaldt og klart blikk, vurdere om omsynet til personvern etter sona straff her må vike for å hindre at nye barn kan få liva sine øydelagde, seier ho.

Olsen synest det er forstemmande at barna sjølv i så liten grad vart snakka med i sakene dei granska.

– Det gjaldt både barnevern og tilsynsmyndigheiter. Og når dei hadde samtalar med barna, vart det ofte gjort på ein ueigna måte – for eksempel med foreldra sitjande i eit rom ved sida av, seier ho.

I dei fleste sakene utvalet har gjennomgått, har det offentlege hatt nok av indikasjonar på at noko var gale. Tenestene burde derfor ha gripe inn tidlegare. I mange saker har unnlatingssyndene vore grove. Openberre teikn på at barna leid overlast, har vore oversett.

Slik samanfattar utvalet granskinga av dei 20 alvorlege sakene. Svikt i arbeidet til enkelttenester har fått stor betydning for utviklinga i mange av sakene og for livet til barnet.

(©NPK)