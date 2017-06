17-åring dømt for aktløyse etter dødsulykke med traktor

"Dødsfallet var ein kombinasjon av fleire uheldige forhold, og ikkje noko tiltalte burde innsett kunne bli følgjene av traktorturen" heiter det blant anna i dommen frå Jæren tingrett, skriv Stavanger Aftenblad .

17-åringen blir likevel dømt for brot på vegtrafikklova ettersom retten meiner at køyringa var aktlaus.

"Retten viser til at tiltalte tok med to passasjerar i traktoren sjølv om han visste at den berre var registrert for éin person. Retten viser vidare til at det var mogleg for tiltalte å gjennomføre ein kontrollert sving i det aktuelle krysset om han hadde køyrt med lågare fart og/eller plassert traktoren betre i vegbana", heiter det i dommen.

Det var laurdag 2. juli i fjor at den tragiske ulykka skjedde. Både tiltalte og retten er einige i at han hadde for stor fart i svingen. Han mista kontrollen og traktoren køyrde tvers over motgåande køyrefelt, opp på fortauet og delvis inn på graset. Då traktoren stoppa, hadde ein av dei tre som sat i førarhytta, den 17 år gamle jenta, ramla ut.

Ho vart erklært død på staden av ambulansepersonell som kom til få minutt seinare.

