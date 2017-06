Frp vil stoppe asylinnvandringa til Noreg

Jensen lista opp fem tiltak som ho meiner vil bidra til dette. Det viktigaste tiltaket dei vil gå inn for er å opprette asylmottak i utlandet, slik at søkjarane skal søke frå eit anna land.

I tillegg vil partiet gjere den mellombelse grensekontrollen permanent. Frp vil opne for væpning av politiet i dei distrikta som ønskjer det.

Partiet vil også auke kravet til butid for å få norsk statsborgarskap til ti år. I dag er grensa sju år. Det siste tiltaket ho nemnde er auka overvaking.

– Det at vi har dei lågaste talet på nye asylsøkjarar på 20 år fortel oss at politikken verkar, og at det betyr noko kven som styrer, sa Jensen.

– Jo sterkare vi er, jo større er moglegheita for ein streng innvandringspolitikk. Dei som er opptatt av ein streng innvandringspolitikk, må stemme på oss, sa ho.

