Hauglie vil flytte eitt av dei nye regionkontora i Nav

– Eg har bede Nav greie ut eit nytt alternativ for lokalisering av regionkontoret i Østre Viken som omfattar Østfold, Romerike og Follo, seier Hauglie til NTB.

Då Vågeng kom med anbefaling tidlegare denne veka foreslo ho at regionkontoret skulle liggje i Oslo. Men Hauglie vil det altså annleis.

Ut av Oslo

– Vi jobbar for å flytte statlege arbeidsplassar ut av Oslo, som dessutan ikkje er del av Østre Viken. Eg har bede Nav vurdere om det finst eit eigna alternativ utanfor hovudstaden, innan utgangen av august, seier Hauglie.

Bakgrunnen for omorganiseringa i Nav er regionreforma, som reduserer talet fylkeskommunar frå 19 til 11. Tilrådinga frå Vågeng går langs dei same linjene, men delar region Viken i to, der Drammen får regionkontoret for Asker, Bærum og Buskerud.

Dei andre regionkontora blir foreslått lagt til Tromsø/Vadsø, Bodø, Steinkjer, Molde, Bergen, Stavanger, Arendal og Skien. Oslo er ein egen region og beheld eige kontor.

Ingen føringar

Regionkontora syslar stort sett med administrative oppgåver. Hauglie understrekar at det ikkje er lagt politiske føringar for reduksjon i talet lokale Nav-kontor, sjølv om regjeringa ønsker større einingar.

– Ingen tilsette mister jobben som følgje av omorganiseringa, seier Hauglie, som medgir at dei tilsette likevel kan bli tildelt nye oppgåver eller oppleve at arbeidsplassen blir flytta.

Den nye regionstrukturen skal trør i kraft frå 2020, med unntak av Trøndelag, der endringane skjer to år tidlegare.

