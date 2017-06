Jensen "lanserte" 16 år gammalt Frp-forslag

– Vi lanserer no ideen om å kunne opprette det (asylmottak i utlandet, red.anm.). Det betyr at vi må forhandle med andre land for å kunne opprette desse mottaka og løyse alle dei praktiske spørsmåla, sa Jensen i eit intervju med NRK som blei sendt på Dagsrevyen fredag kveld.

Svaret kom på spørsmålet om kven som skal drifte asylmottaka. Frp-forslaget var eitt av fleire som blei presentert under den oppsummerande pressekonferansen til partiet tidlegare fredag.

Eit kjapt søk i mediearkivet Retriever viser at Frp mange gonger og over fleire år har fremja forslag om å opprette asylmottak i utlandet. Alt i 2001, under eit debattmøte i Oslo, tok dåverande partileiar Carl I. Hagen til orde for å opprette norske asylmottak i Asia, Afrika og dei baltiske landa, som radiokanalen P4 kunne melde.

Siv Jensen seier til NTB at forslaget nå blir lansert i ei pakke mot terror og at det er dette som er nytt.

– Fleire hendingar det siste året fortel om behov for tøffare tiltak for å gjere Noreg tryggare. Asylsystemet kan bytast ut, og vi må ha kontroll med kven som kjem til landet. Derfor vil vi opprette asylmottak i utlandet slik at dei som kjem til Noreg er sjekka før dei kjem hit, seier Jensen.

(©NPK)