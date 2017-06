Kraftig norsk regnskogåtvaring til Brasil 

– Eg har i dag uttrykt bekymring for at avskoginga i Brasil igjen har auka noko, og at det er krefter i Brasil som ønskjer å svekkje miljølova og redusere beskytta område, sa Solberg etter eit frukostmøte med Brasils president Michel Temer i Oslo fredag.

– Vår bidrag til Amazonas-fondet er basert på at vi betalar for resultat. Dokumentert auka avskoging kjem til å gi redusert utbetaling frå Noreg. Om førebelse tal om avskoging frå 2016 blir bekrefta, betyr det redusert utbetaling i 2017, slo ho fast.

Temer vart møtt av ein protestaksjon då han kom til møtet med Solberg. Mange av demonstrantane bar på plakatar med slagord som "Stopp øydelegginga av regnskogen", "Respekter rettane til urbefolkninga" og "Beskytt menneskerettar og demokrati".

Noreg har sidan 2011 plassert fleire milliardar kroner i Amazonas-fondet som påskjøning for at Brasil har redusert avskoginga – eit tiltak som sparer kloden for store klimautslepp.

Men tal frå det brasilianske romforskingsinstituttet INPE har vist at avskoginga i brasiliansk Amazonas var 7.898 kvadratkilometer i 2016, ein oppgang på 29 prosent frå året før. Dette er det mest nedslåande talet på åtte år.

Tidlegare i vår skreiv derfor miljø- og klimaminister Vidar Helgesen (H) eit brev til brasilianske styresmakter og varsla at utbetalingane vil kunne bli stoppa dersom Brasil ikkje kan vise til betre resultat i framtida.

(©NPK)