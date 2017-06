Løten-ordførar takkar KrF og Venstre for akevitthjelp

– Eg er fornøgd med at KrF og Venstre braut med sine venner i Høgre og Frp og sikra dei 18 millionane som skulle på plass for at prisnedskrivingstilskotet blir vidareført, seier ordførar Bente Elin Lilleøkseth (Ap) til Hamar Arbeiderblad .

I samband med jordbruksforhandlingane foreslo Landbruksdepartementet å avvikle dette tilskotet til norsk potetsprit.

Motstandarane av forslaget hevda at dette ville føre til dårlegare utnytting av norske poteter, og at produksjonen av norsk akevitt ville bli dyrare.

Lilleøkseth var blant dei som meinte at både lokale bønder og Løiten-akevitten ville bli ramma. Ho er fornøgd med at støtta blir vidareført.

– Det er viktig å utnytte alle ressursar, også dei potetene som ikkje går til vanleg bruk. Samtidig bidrar det til å redde merkevara norsk potetsprit – akevitten, seier ordføraren.

(©NPK)