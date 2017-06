Listekandidatane til stortingsvalet er mellom 17 og 92 år

Snittalderen til kandidatane ved stortingsvalet er 47 år, 46 år for kvinner og 48 år for menn, opplyser Valdirektoratet.

Den yngste kandidaten stiller for Miljøpartiet Dei Grøne i Hordaland. Ho heiter Øyunn Stokkeland Kåset og er 17 år. Den eldste kandidaten heiter Edel Müller. Ho er 92 år og stiller for Kystpartiet i same fylke.

– Ungdommar må meir fram i det politiske spelet. Gjennomsnittsalderen på Stortinget er høgare enn i samfunnet elles, noko som er ganske dumt. At eg er den yngste listekandidaten er synd, men det viser samtidig at MDG tar ungdom på alvor, seier Øyunn Stokkeland Kåset, som sjølv går på vidaregåande skule.

4.437 personar stiller til stortingsval i 2017. Det er 358 fleire kandidatar enn ved førre stortingsval.

Til saman er 42,1 prosent av kandidatane til valet i år kvinner, mens 57,9 prosent er menn. Det betyr at delen kvinner har auka med 1,8 prosentpoeng, mens delen menn har gått tilsvarande ned. Blant listetoppane finn ein derimot berre 32 prosent kvinner, mot 68 prosent menn.

Stortingsvalet i 2017 er måndag 11. september.

