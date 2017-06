Medisinprofessor vil ha sjukehussamarbeid i Norden

– Norske sjukehus bør samarbeide med sjukehus i Norden om kliniske studiar, slik at fleire pasientar kan få vere med i utprøvande behandling. Vi har så mykje til felles i Norden, både når det gjeld behandlingsfilosofi og kultur, seier Aamdal til Aftenposten .

Rundt 17.000 pasientar fekk delta i kreftstudiar i 2004, mens det berre var i underkant av 4.500 i fjor.

Aamdal seier at Norden som heilskap vil vere eit meir attraktivt område for kliniske studiar enn kvart enkelt land for seg.

– Vi er berre litt over fem millionar innbyggjarar i Noreg, men i heile Norden er vi 27 millionar. Eit samarbeid med Norden vil gi større moglegheiter for norske pasientar, seier Aamdal.

Han opplyser at Noreg, Danmark, Sverige og Finland så vidt har starta eit samarbeid kalla Nordic Nect, for utprøvande behandling, men at det har vore komplisert å flytte pasientar mellom landa.

