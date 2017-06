Regjeringa vil gi 135 millionar i året til kommersiell allmennkringkastar

Det er TV 2 som har lisensen for kommersiell allmennkringkasting i dag, men kanalen søkte ikkje om ny lisens i august i fjor fordi det ikkje følgde med noka statsstøtte.

I avtalen som blir lyst ut fredag går det fram at staten vil kompensere for nettkostnadane knytt til oppdraget, og statens bidrag vil vere inntil 135 millionar kroner per år i fem år.

Departementet opplyser at søkjarar i utgangspunktet må ha ein brei programprofil for å komme i betraktning. Allmennkringkastingsoppdraget vil primært omfatte krav om å levere riksdekkjande nyheitssendingar, tilbod til barn og unge, og norsk film- og TV-drama.

Den søkaren som har dei beste planane for desse krava vil få tilbod om å inngå avtale med staten i fem år.

Det blir stilt krav om at kringkastaren må ha sin hovudredaksjon og sentrale nyheitsredaksjon i Noreg, og minst 100 kilometer frå Oslo.

Det er også ein føresetnad at innhaldet blir tilbydd på éin lineær TV-kanal, og at allmennkringkastingsinnhaldet blir gjort tilgjengeleg på internett.

– Styresmaktene har i ei årrekkje lagt til rette for kommersiell allmennkringkasting, men verkemidla vi har brukt har vore utdaterte og har ikkje lenger like stor verdi. Behovet er ikkje noko mindre av den grunn. Vi treng eit mangfald av nyheitsmedia i heile landet, og vi treng framleis eit reelt alternativ til NRK, seier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

