Senterpartiet fossar fram i Trøndelag

Ifølgje målinga har partiet ei oppslutning i Sør-Trøndelag på 12,4 prosent, nesten dobbelt så mykje som ved førre stortingsval. Oppslutninga i Nord-Trøndelag er på 25,7 prosent, melder NRK .

– Senterpartiet får ei best mogleg oppslutning frå veljarane. Det tyder på at det er mange som er einige med oss i kritikken av sentraliseringa, seier Sps parlamentariske leiar Marit Arnstad som er førstekandidat for partiet i Nord-Trøndelag.

Ap framleis størst

Men det er framleis Arbeidarpartiet som har størst oppslutning i begge fylka. Partiet må likevel tole ein liten tilbakegang i forhold til førre stortingsval. Førstekandidat for Arbeidarpartiet i Sør-Trøndelag Trond Giske er likevel glad for at det kan sjå ut som at fleirtalet i fylket vil stemme raudgrønt.

– Alle dei fire borgarlege partia går tilbake frå valet i 2013, og vi har eit stort raudgrønt fleirtal, men eg skulle jo gjerne hatt ein større del av det fleirtalet på Arbeidarpartiets side, seier Giske.

I Sør-Trøndelag har Ap ei oppslutning på 34,5 prosent (-2,2) og Sp 12,4 (+5,9), mens målinga gir dette resultatet i Nord-Trøndelag: Ap 38,2 prosent (-3,7), Sp 25,7 (+9).

For dei andre partia er oppslutninga slik i Sør-Trøndelag: Høgre 19,4 (-2,8), Frp 11,5 (-2,1), SV 7 (+1,3), Venstre 4,9 (-0,5), MDG 3,3 (+0,1), KrF 2,1 (-1,6) og Raudt 1,6 (+0,6).

I Nord-Trøndelag er fordelinga slik: Høgre 12,3 (-2,2), Frp 9,6 (-3,3), KrF 4,2 (+0,7), SV 4 (+0,6), Venstre 2,5 (-1,6), MDG 2,3 (+0,9) og Raudt 0,9 (+0,3).

Motsett tendens

For landet som heilskap er likevel tendensen ein annan for Ap og Sp enn den er i Trøndelag. Ifølgje partibarometeret frå Respons Analyse i juni har Sps framgang stoppa opp, mens Aps tilbakegang så vidt har snudd.

Mens Sp hadde ei oppslutning på 11,4 i mai, er tilsvarande prosentdel 9,8 i juni. For Ap stig oppslutninga frå 30,9 til 31,7 prosent.

