Siem Pilot klar for nye oppdrag

Sidan mai har det opphavlege offshoreforsyningsskipet lege ved verftet Simek i Flekkefjord, der det blir oppgradert og rusta for nye oppdrag.

Saman med redningsskøyta Peter Henry von Koss redda Siem Pilot over 60.000 flyktningar frå Middelhavet. men no skal skipet over i kjøligare farvatn, skriv Sysla .

Fartøyet skal brukast til tauing av isfjell, stand by-redningsoperasjonar og som forsyningsfartøy for oljeriggar utanfor kysten av Newfoundland.

Skipet set kursen mot den canadiske kysten i juli månad.

(©NPK)