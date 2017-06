Statsadvokaten vil ikkje gå vidare med ambassadørsaka

VG skreiv fredag morgon at førstestatsadvokat Jørn Maurud, leiar for Oslo statsadvokatembete, venta på ei orientering frå UD. Seinare på dagen blei det klart at Statsadvokaten ikkje vil undersøkje saka rundt den tidlegare ambassadøren vidare, melder NRK.

– Eg har hatt fleire orienteringssamtaler med personar i UD i dag. Og på bakgrunn av den informasjonen eg har fått, er det mi foreløpige vurdering at dette ikkje er noko det er grunnlag for oss å forfølge nærmare, seier Maurud.

I mai i fjor blei leiinga i departementet varsla om eit forhold ambassadøren hadde til ein kvinne som tok imot bistandsmiddel til sitt kulturprosjekt i Indonesia, ifølgje VG. Departementet opplyser at dei brukte tid på å undersøkje påstandane, blant anna ved å kople inn Sentral kontrolleining. Kontrolleininga har ansvar for å undersøkje saker der det blir varsla om og blir behandla mistanke om økonomiske rot.

Konklusjonen på granskinga til UD var at Traavik blei kalla heim frå stillinga og måtte sei ifrå seg ambassadørtittelen. Han fekk ein stilling som seniorrådgjevar i UD – og beheldt lønn og sikkerheitsklarering. Han samtykket i heimkallinga, som tredde i kraft 6. desember i fjor. Kvinna avviser at ho har hatt økonomisk vinning av forholdet, noko også Traavik poengterer.

