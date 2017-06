Endå ein amfetaminsmuglar dømd i Rogaland

Amfetaminsmuglarane er truleg del av eit nettverk, ifølgje Stavanger Aftenblad . Dommen i Jæren tingrett, den tredje av sitt slag i juni, er på 3 år og 10 månaders fengsel for innføring av minst 5 kilo amfetamin.

Dei to andre sakene blei behandla av Jæren tingrett 10. juni. Då blei to austeuropeiske menn i 30-åra dømde til seks års fengsel utan vilkår for ved to høve å ha innført til saman 9,7 kilo amfetamin. Amfetaminet blei smugla til Noreg med ferje mellom Kiel og Oslo, og Hirtshals og Risavika utanfor Stavanger.

Den 34 år gamle mannen frå Sandnes handla på oppdrag frå ein person i Tyskland og køyrde til Nederland for å hente stoffet. Då mannen vende heim til Noreg, var amfetaminet gøymd i fleire holrom i leigebilen han disponerte. Han tok seg inn til Noreg med ferja frå Hirtshals til Risavika.

Mannen vedgjekk straffskuld for innførsla allereie i det første politiavhøyret.

