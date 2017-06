Få bryr seg om kronekursen i ferien

Ifølgje undersøkinga svarer éin av tre nordmenn at dei skal reise til utlandet denne sommaren, skriv Aftenposten . 69 prosent svarte nei på spørsmålet om kronekursen er med på å styre reisemål. 13 prosent svarte ja.

– Vi har lenge venta at krona skulle styrke seg og at det skulle gi nordmenn billigare sommarferie. No har ikkje det skjedd, og det betyr at vi må venne oss til at vi ikkje får så mykje for krona som vi gjorde før, seier forbrukarøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1 Gruppen.

Euroen har i realiteten gitt eit prishopp på 25 prosent for nordmenn på ferie i utlandet, peiker han på.

Forbrukarøkonom Silje Havdal i BN Bank er ikkje overraska over undersøkinga.

– Det kan verke som om nordmenn tenkjer at kursen ikkje betyr så mykje for feriebudsjettet. Det meiner eg er ei uklok haldning. Den svake kronekursen vi har i dag kan nemleg gjere forbruk i utlandet dyrare enn før. Difor er det ekstra viktig at ein har eit bevisst forhold til sitt eige forbruk og følgjer med undervegs, seier ho.

