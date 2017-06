Grande held døra open for Frp

Korleis Venstre stiller seg til eit eventuelt nytt samarbeid med Framstegspartiet etter valet, blei det dominerande temaet då partiet inviterte til politisk oppsummering måndag.

Partileiar Trine Skei Grande understreka at førstevalet er ei blågrøn regjering der Venstre kan samarbeide med Høgre. Men framleis nøler ho med å garantere at ei stemme til Venstre betyr ei stemme for ei framleis borgarleg regjering – også om det inneber at den noverande regjeringa held fram.

– Vi skal sette oss ned på borgarleg side når valet er over. Eg kjempar for ei blågrøn regjering med eit sterkast mogleg Venstre. Det er min jobb, sa ho.

