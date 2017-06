Heimkomne norske Afghanistan-soldatar melder om god psykisk helse

81 prosent av soldatane i undersøkinga seier at dei har hatt ei positiv utvikling etter å ha tenestegjort i Afghanistan.

– Det er eit overraskande funn, seier psykolog og forskar Andreas Espetvedt Nordstrand til forskingsnettstaden gemini.no.

Nordstrand er ein av forskarane bak ei omfattande undersøking som er finansiert av Forsvarsdepartementet og gjennomført av Forsvarets sanitet. Over 4.000 veteranar har svart på undersøkinga.

Tryggare på seg sjølv

– Majoriteten svarte at dei har blitt tryggare på seg sjølv, at dei er blitt flinkare i nære relasjonar, at dei set meir pris på dei små augneblikka, og at dei sklir betre inn i sosiale kontekstar, seier Nordstrand.

8 prosent rapporterer om ei negativ utvikling, medan 11 prosent seier det ikkje har vore nokon endring sidan opphaldet i Afghanistan.

Dei heimkomne soldatane blei blant anna spurt om forhold relatert til klassisk stressmeistring, nære relasjonar, kjenslemessig tilknyting, livsverdiar og sosial tilpassingsdugleik.

Framleis til stades

Noreg har i dag 50 soldatar i Afghanistan som lærer opp og kjemper side om side med afghanske styrkar. Regjeringa vedtok førre torsdag at styrkane skal bli i landet ut 2018.

Sidan 2001 har det blitt brukt over 20 milliardar kroner på bistand og militær innsats i Afghanistan, og over 7.000 norske soldatar har delteke i krigen sidan Noreg vedtok å hjelpe USA med militær bistand til landet i 2002.

