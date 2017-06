Inga avgjerd om ulvefelling før til hausten

Rovviltnemndene i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus vil gje løyve til å felle 36 ulvar i vinter, men det er regjeringa ved Klima- og miljødepartementet som gjer den endelege avgjerda om lisensfelling. Avgjerda blir teke blant anna på bakgrunn av internasjonale forpliktingar i tillegg til Stortingets vedtekne bestandsmål om fire til seks ulvekull årleg.

Kva tid Klima- og miljødepartementet skal behandle spørsmålet om lisensfelling av ulv er ikkje bestemt, men statssekretær Lars Andreas Lunde (H) seier 1. oktober er ein viktig tidsfrist.

– Då startar lisensfellingsperioden for ulv utanfor ulvesona. Erfaringa vår er at denne type vedtak blir klaga på av svært mange, og både klagefristen og omsynet til forsvarleg saksbehandling gjer at det tek noko tid å behandle klagesaka, seier Lunde.

Han minner om at i fjor kom departementet sitt vedtak i klagesaka om lisensfelling av ulv utanfor ulvesona 27. september.

Lisensfellingsperioden innanfor ulvesona gjeld frå 1. januar til og med 15. februar 2018. Fellingsperioden av ulv utanfor sona er frå 1. oktober i år til 31. mars 2018.

