Nobelkomiteen: – Liu burde aldri vore fengsla

Den norske Nobelkomite meiner Liu aldri burde vore fengsla og at han i realiteten blei dømd for å ha utøvd ytringsfridomen sin.

– Liu Xiaobo har ført ein ihuga kamp for demokrati og menneskerettar i Kina og har allereie måtta betale ein høg pris for det uredde engasjementet sitt, skriv komiteen i ei fråsegn.

Her blir det understreka at Liu må få best mogleg behandling for sjukdommen sin. Måndag opplyste Lius advokat Mo Shaoping at demokratiforkjemparen har fått ulækjeleg leverkreft og at han er sett fri frå fengsel.

61-åringen fekk diagnosen 23. mai år og han blir behandla på eit sjukehus i Shenyang. Opplysningane er ikkje stadfesta av kinesiske styresmakter, og ein talsmann for utanriksdepartementet i landet seier til nyheitsbyrået AP at han ikkje kjenner til den siste utviklinga i saka.

Inngjekk avtale

Liu blei dømd til elleve år i fengsel i 2009 for å ha vore medforfattar av eit opprop til støtte for demokrati i Kina.

Han har sete fengsla i Jinzhou i den nordaustlege delen av landet. Liu hadde om lag tre år igjen å sone.

I 2010 blei Liu tildelt Nobels fredspris. Han fekk ikkje reise ut av landet for å ta imot prisen, og stolen hans stod tom under fredsprisutdelinga i Oslo rådhus.

Regjeringa i Kina reagerte sterkt på tildelinga og fraus forbindelsane til Noreg. Først i fjor betra forholdet seg, og kontakten mellom landa på regjeringsnivå blei teke opp att.

Bakgrunnen for den politiske tilnærminga var ei felles fråsegn frå landa sine regjeringar der det blei slått fast at Noreg ikkje skal støtte handlingar som undergrev Kinas interesser. I april i år reiste statsminister Erna Solberg (H) på besøk til Kina.

– Dyster bakgrunn

Korkje Solberg eller utanriksminister Børge Brende (H) har så langt kommentert Lius sjukdom.

–Nyheita om at Liu Xiaobo er innlagt på sjukehus med ulækjeleg kreft er trist. Våre tankar går til han og familien, heiter det i ei skriftleg fråsegn frå Utenriksdepartementets kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen.

Geir Lundestad, som var direktør for Nobelinstituttet då Liu tok imot prisen, er glad for at demokratiforkjemparen no er sett fri.

– Men det skjer jo på dystrast moglege bakgrunn, i og med at han har fått ulækjeleg kreft, seier Lundestad til NTB.

Han er usikker på om Liu nokon gong vil få ta imot nobelprisen personleg, og seier det viktigaste no er at han får god medisinsk behandling.

– I tillegg kjem den vanskelege situasjonen til kona hans. Ho har sete i husarrest i fleire år utan å ha vore dømt for noko som helst.

Menneskerettsorganisasjonen Amnesty International håpar Liu får leve den siste delen av livet som ein fri mann.

–Dette er eit supertrist neste – og truleg siste – kapittel i denne triste forteljinga, seier Gerald Folkvord i Amnesty til NTB.

– Framleis like fortent

I desember i fjor sa dåverande leiar av Nobelkomiteen, no døde Kaci Kullmann Five, at fredsprisen til Liu var like fortent som i 2010.

– Tildelinga av Nobels fredspris for 2010 til den kinesiske demokratiforkjemparen og menneskerettsaktivisten Liu Xiaobo er etter Nobelkomiteen si meining like godt grunngjeve og fortent i dag som han var for seks år sidan, sa Five.

Måndag minner Nobelkomiteen om at Liu framleis har ein ståande invitasjon til å kome til Noreg for å ta imot hyllinga deira.

Den kinesiske menneskerettsaktivisten Zhang Xuezhong meiner Lius sjukdom er eit tilbakeslag for demokratirørsla i Kina.

– Mange menneske hadde med rette høge forhåpningar til han, seier Zhang.