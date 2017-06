Nobelkomiteen: Liu har ståande invitasjon til å kome til Noreg

– Komiteen vil minne om at Liu Xiaobo har ein ståande invitasjon til å kome til Oslo for å ta imot hyllinga vår. På grunn av fangenskapet fekk han jo ikkje vore til stades under prisutdelingsseremonien i 2010, då stolen hans i Oslo rådhus stod tom, skriv nobelkomiteen i ei pressemelding.

Fredsprisvinnaren har fått påvist ulækjeleg leverkreft og er frisett på prøve og innlagt på sjukehus.

–Komiteen er glad for at Liu Xiaobo omsider er ute av fangenskap, men beklagar samstundes på det sterkaste at det måtte alvorleg sjukdom til før kinesiske styresmakter gjekk med på å setje han fri, heiter det i pressemeldinga.

Komiteen meiner at den kinesiske dissidenten allereie har «betalt ein høg pris for det uredde engasjementet sitt».

–Han blei i realiteten dømd for å ha utøvd ytringsfridomen sin og burde aldri ha vore fengsla. Kinesiske styresmakter ber eit stort ansvar dersom fridomsrøvinga har medført at Liu Xiaobo ikkje har fått den medisinske hjelpa han trengde i tide, skriv nobelkomiteen.

61 år gamle Liu Xiaobo blei ifølgje advokaten hans diagnostisert 23. mai og blei få dagar seinare innvilga frisetjing på prøve på grunn av sjukdommen.

–Komiteen håper at han nå blir sett fri utan vilkår og får moglegheit til å få den best moglege behandlinga for sjukdommen, det vere seg i Kina eller i utlandet.