Norwegian-kanselleringane held fram måndag

Etter ei helg med store avvik i Norwegians reiseplan, som har ført til at nordmenn har blitt sitjande på flyplassar i utlandet eller gått glipp av ferieturar, held kanselleringane fram måndag. Klokka 14 er 18 flygingar kansellerte. Av dei skulle to flygingar gått frå Oslo, medan åtte skulle gått frå København, skriv Aftenposten . Flygingane frå Oslo skulle ha gått til København og Krakow.

– Vi skal gjere alt vi kan for å operere i samsvar med ruteplanen, men vi kan ikkje sjå bort frå avvik sidan vi også har nokre følgjeforseinkingar frå helga, skreiv presseansvarleg Daniel Kirchhoff i Norwegian i ein e-post til NTB måndag.

Fleire hundre passasjerar blei ramma av forseinkingane i helga. Grunnen til kanselleringane skal vere problem med å skaffe personell, i tillegg til nokre tekniske problem.

– Dårleg planlegging

Ifølgje leiar i Norwegian Pilot Union, Halvor Vatnar, baserer flyselskapet seg på for høgt nivå av overtidsjobbing blant dei tilsette, skriv Dagens Næringsliv .

– Det er openbert at selskapet ikkje har planlagt sommaren godt nok.

Ifølgje avisa har Norwegian dei siste dagane hatt problem med å få pilotane til å akseptere at selskapet kjøper feriedagane deira.

Norwegian har møtt målet om å auke grunnbemanninga med 50 nye pilotar, men fleire fly og avgangar har gjort at bemanningstrykket er det same. Flygesjef i Norwegian Thomas Hesthammer seier til NRK at dei har leigd inn fleire pilotar utanfrå, men at dei likevel er for få.

– Vi har tydelegvis ikkje henta inn nok.

Norwegian beklagar

–Vi skal gjere det vi kan for å få passasjerane fram til reisemålet, men vi opplever dessverre at det på mange ruter er veldig vanskeleg å finne alternativ transport, seier Kirchhoff. Selskapet beklagar overfor passasjerane som er råka.

Passasjerar som har billett til innstilte fly har rett på å få billettkostnaden refundert eller få ei anna rute, ifølgje Forbrukarrådet . Vel ein å få ei ny rute skal flyselskapet sørgje for tilbod om mat og drikke i ventetida, i tillegg til innkvartering på hotell og transport dersom overnatting blir naudsynt.

Skulekorps og fotballag ramma

Søndag blei seks flygingar frå Gardermoen innstilte. Blant dei som blei ramma, var Minde skoles musikkorps, som skulle til Berlin søndag kveld. I staden måtte dei overnatte på hotell, og måndag bestemte korpset å avlyse heile turen, melder Dagbladet .

– Vi har planlagt 60-års jubileumstur i tre år. Tallause dugnadstimar og mykje arbeid med planlegging er lagt ned. Dette er ufatteleg trist, seier dirigent Berit Skorpen til Bergensavisen .

Eit anna skulekorps, Tenor frå Indre Østfold, måtte skrinleggje heile turen sin til Genève i Sveits då flyginga blei kansellert søndag morgon, skriv NRK .

Odda sitt G-14-fotballag skulle måndag morgon stått på banen i Barcelona og sunge nasjonalsongen. I staden sat dei ved Sola lufthamn i Stavanger grunna eit kansellert fly søndag kveld, skriv NRK .

– Det er dumt at vi mister opningsfesten og ein av kampane, seier fotballspelar Aksel Folkvord Traa (13).

I fjor måtte Norwegian kansellere 18 flygingar den første helga i juli. Til saman blei mellom 4.000 og 5.000 passasjerar ramma.

