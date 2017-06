Rovviltnemnd-leiar: Ulven hadde tatt færre sau med raskare sauerasar

Norsk kvit sau er den vanlegaste sauerasen i Noreg. Den er avla fram for å gi mykje kjøt, og den er stor og tung.

– Ein av grunnane til at ulv kan ta så mykje sau som den gjer nord i Akershus om dagen, er at sauene av denne rasen ikkje har så lett for å springe vekk eller beskytte seg, seier Øyvind Solum, leiar for Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold, til NRK . Han er fylkesleiar for Miljøpartiet Dei Grøne i Akershus.

– Med andre rasar vil ein få noko mindre tap. Så lenge bøndene ikkje prøver andre rasar, har dei ikkje prøvd ut alt som er mogleg for å få ulv og sau til å sameksistere, i alle fall på ein betre måte, seier han.

Ulv har tatt store mengder sau i Hurdal i sommar. Leiaren av Hurdal Sau og Geit, Ketil Melvold, trur ikkje det er sauerasen som er problemet.

– Om sauen spring 35 kilometer i timen eller 40 kilometer i timen spelar inga rolle. Ulven tar kål på sauen likevel, seier han.

Rovviltnemndene i Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark møtast måndag for å fastsette kvotane for lisensjakta på ulv kommande vinter.

