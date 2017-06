Rovviltnemnder på Austlandet opnar for felling av 34 ulvar

Rovviltnemndene utvida ulveuttaket frå 28 til 34 måndag føremiddag. Rovviltnemndene opnar opp for at 12 ulvar kan bli felt utanfor ulvesona i Hedmark og Akershus. Partane vedtok også måndag føremiddag at heile Osdalsflokken og heile Julussaflokken på til saman inntil 16 dyr kan bli skotne. Slettåsflokken er i tillegg med i uttaket, opplyser leiar i Rovviltnemnda i Hedmark, Arnfinn Nergård (Sp) til NTB.

– Etter mitt syn gjekk dette bra. Det var eit vedtak som er i tråd med Stortingets intensjon, og eg meiner vi er innanfor dei rammene som Stortinget har bestemt, seier Nergård til NTB.

Leder i Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold, Øyvind Solum (MDG), er kritisk til avgjerda.

– Eg meiner dette vedtaket ikkje er i tråd med Naturmangfaldlova og Bern-konvensjonen, og forventar at det blir overprøvd av departementet, seier Solum.

Fylkesmennene, som fungerer som sekretariat for rovviltnemndene, hadde før møtet opna for uttak av 28 ulvar.

Representantar frå ni organisasjonar bad om å få seie si meining om lisensjakta under møtet måndag føremiddag på Hamar. Blant dei leiar i Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll. Ho foreslo å redusere lisensfellingskvoten frå tolv til åtte på ulv utanfor ulvesona i Hedmark og Akershus. Forslaget hennar blei ikkje høyrt.

Ulvestrid

Det var på førehand steile frontar, også blant leiarane av rovviltnemndene, Øyvind Solum (MDG) og Arnfinn Nergård (Sp). Dei to deler langt ifrå syn på ulv, men begge må ta omsyn til synet fleirtalet har innanfor nemndene.

Nergård, leiar i Rovviltnemnda i Hedmark, meiner det bør vere greitt å jakte på ulv også innanfor ulvesona fordi bestandsmålet er nådd. Solum, leiar i Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold, meiner derimot det er for mykje å gi løyve til å skyte 28 ulvar, sjølv om dei er utanfor ulvesona. Han får støtte frå Naturvernforbundet.

– Vi ber nemndene om ikkje å opne for skyting av dei to ulvefamiliane Osdalsflokken og Julussaflokken, sa Arnfinn Håpnes i Naturvernforbundet, før nemndmøte på Hamar måndag.

Norges Jeger- og fiskarforbund kravde på si side at rovviltnemndene også opnar for felling av ulv innanfor ulvesona. Dersom dette ikkje skjer, vil ulvesona bli som eit rent ulvereservat, meiner forbundet, som reagerte kraftig då fylkesmennene kom med sine tilrådingar før møtet med rovviltnemnda.

Bestandsmål

Det er regjeringa ved Klima- og miljødepartementet som tar den endelege avgjerda om lisensfelling. Vedtaket blir fatta på blant anna bakgrunn av internasjonale forpliktingar i tillegg til Stortingets vedtatte bestandsmål om fire til seks ulvekull årleg.

Lisensfelling er noko anna enn skadefelling, som blir gjort på bakgrunn av ulv som gjer skade på bufe eller tamrein eller er særleg nærgåande. Så langt i beitesesongen er over 130 sauer blitt drepne i Hadelandsregionen aleine.

Lisensfellingsperioden innanfor ulvesona gjeld frå 1. januar til og med 15. februar 2018. Fellingsperioden av ulv utanfor sonen er frå 1. oktober i år til 31. mars 2018. Ulvesona er området i Noreg som Stortinget har bestemt at ulven skal leve i.

I fjor vedtok dei regionale rovviltnemndene ein samla lisensfellingskvote på 47 ulvar, av dei 24 ulv skulle bli felt innanfor den såkalla ulvesona. Bråk blei det i desember då klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) kutta kvota til 15 ulv – alle utanfor ulvesona.

