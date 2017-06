To menn arresterte for drap på Hellerud

– Vi har arrestert to menn i utlandet og sikta dei for drap eller medverknad til drap, seier politiinspektør Grete Lien Metlid.

Metlid opplyser at dei to mennene ikkje er norske og blei arrestert i to ulike europeiske land.

54-åringen blei funnen drepen i rekkehusleilegheita sin på Hellerud i Oslo torsdag 15. juni. Det var nære familiemedlemmer som fann han. Den første blei arrestert i helga og andremann måndag, opplyser politiet.

– Dette er eit resultat av internasjonalt samarbeid med politistyresmakter i ei rad europeiske land. Dei blei arresterte av lokalt politi og er sikta for drapet i Noreg, seier Metlid.

Vidare opplyser ho at dei pårørande i saka er varsla om utviklinga og at prosessen med å få dei to sikta i saka utlevert er sett i gang.

– Vi satsar på å få dei hit, seier Metlid.

Politiet opplyser om at dei på noverande tidspunkt ikkje vil gå ut med meir informasjon av polititaktiske grunnar.

– Vi har meir informasjon som vi jobbar med. Men det er for tidleg å seie noko meir om til dømes kva som har leidd til siktinga eller motiv, seier Metlid.

Den drepne mannen var norsk statsborgar med tyrkisk bakgrunn.

