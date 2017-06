UiB tek patent på muskelfremjande hormon

UiB-forskar Jérôme Ruzzin står i spissen for forskinga på Fibroblast growth factor (FGF) 19. Patentet på hormonet eig UiB og Ruzzin saman med eit forskarteam i Lyon i Frankrike.

Forskarane vil gjerne prøve stoffet på menneske.

– Vi trur dette stoffet har eit stort potensial for eldre og sengeliggjande, som opplever at musklane forsvinn, seier Ruzzin, som jobbar ved Institutt for biologi ved universitetet, til Bergens Tidende .

FGF19-hormonet blir danna i tarmen. Forsking på stoffet med museforsøk konkluderer med at det senkar blodsukkeret og reduserer kolesterol. Ruzzin og kollegaene hans har vist at innsprøytingar av stoffet har styrkt muskulaturen til mus som ikkje trenar. Dei første forsøka på menneske er i gang i USA. Førebels har Ruzzin og kollegaene hans vist at stoffet har ein synleg effekt på muskelceller frå menneske.

Forskinga på og utviklinga av stoffet er avhengig av om teamet får vidare finansiering til forskinga og om dei finn ein passande industripartnar.

