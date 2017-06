Valdtektstiltalt vedgjekk straffskuld og bad om orsaking i retten

19-åringen er tiltalt for å ha forgripe seg to gonger mot ei jente under 14 år i 2015. I tillegg til valdtekt og seksuell omgang med barn under 14 år, er mannen også tiltalt for å ha spreidd bilete som viser barn i seksualiserte situasjonar.

Sosiale medium

Den første valdtekta skjedde på eit solstudio i Stavanger sentrum i 2014. Tiltalte var då 16 år gammal. I første dag av rettssaka i Stavanger tingrett kom det fram at tiltalte og fornærma møttest gjennom ein dating-applikasjon.

– I praten kom vi fort inn på sex. Vi ville møtast, men før det la vi kvarandre til på Snapchat for å sende bilete til kvarandre. Då eg fekk eitt av bileta eg hadde sendt til han i retur, forstod eg at han hadde lagra det. Avtalen var at bilete ikkje skulle lagrast, sa fornærma, ifølgje Stavanger Aftenblad.

Jenta seier ho blei usikker om ho framleis ville møte tiltalte. Då skal han ha truga med å sende nakenbilete av henne til foreldre og vener på sosiale medium. Fornærma gav etter og møtte overgriparen. Fornærma fortel om ei svært vanskeleg tid etter overgrepet, med søvnproblem, angst og depresjon.

Beklaga overgrepet

Då tiltalte skulle forklare seg i tingretten starta han med å vende seg til fornærma.

– Eg vil berre seie at eg er veldig lei meg for at du har hatt det så vondt. Eg har aldri tidlegare fått høve til å seie unnskyld, så eg seier det no. Eg forstår om du er sint på meg og ikkje vil ha orsakinga mi, men det gjer veldig vondt å høyre kor vanskeleg du har hatt det, sa tiltalte ifølgje Stavanger Aftenblad.

Det var først i det siste politiavhøyret at 19-åringen kom med ei tilståing utan atterhald.

Bevis

Konstituert statsadvokat Marte Benedicte Engesli Lysaker skriv i tiltalen at politiet meiner å kunne bevise at tiltalte truga jenta med å distribuere nakenbilete av henne dersom ho ikkje ville ha sex med han.

Det er sett av tre dagar til rettssaka i Stavanger tingrett.

