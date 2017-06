53 prosent trur Noreg vil bli råka av terror

Dette er ein auke frå februar, då 37 prosent sa dei meinte det var sannsynleg at Noreg vil bli råka av terror det neste året.

Den svenske terrorforskaren Magnus Ranstorp seier til Klassekampen at han trur veksten kjem av terrorangrepa i andre europeiske land.

– Det handlar om fleire terrorangrep og at dei kjem nærmare oss. Debatten om verdikonflikt blir meir synleg, og samtidig blir det meir polarisering mellom grupper i samfunnet, seier Ranstorp.

Undersøkinga, som er gjennomført av byrået YouGov, viser også at 59 prosent av dei spurde nordmennene også meiner det er ein fundamental konflikt mellom islam og verdiane i det norske samfunnet.

Sjølv om 53 prosent i Noreg svarer dei meiner det er «veldig» eller «ganske» sannsynleg at det vil skje eit terrorangrep dei neste tolv månaden er tala endå høgare i andre europeiske i land. I Tyskland, Frankrike og Storbritannia, der det har vore ei rekke terrorangrep dei siste åra, svarer høvesvis 71, 81 og 74 prosent at dei meiner eit terrorangrep er sannsynleg.

PST vurderte i vår eit terrorangrep i Noreg som «sannsynleg», etter at dei tidlegare i vinter vurderte det som «mogleg» at Noreg kan bli utsett for terror i 2017.

(©NPK)