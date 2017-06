Ap vil sikre pensjonistar frå å gå i minus når lønsoppgjer går i pluss

Ap-leiar Jonas Gahr Støre presenterte tysdag eit nytt opplegg for pensjonistoppgjeret. Den nye ordninga skal hindre at pensjonistar hamnar i minus i kjøpekraft medan lønsmottakarar går i pluss.

– Det blir oppfatta som urettferdig. Dersom vi ikkje gjennomfører ei endring, risikerer vi at vi rokkar ved legitimiteten i pensjonsreforma, seier Støre.

Den gjeldande ordninga underregulerer pensjonistane med 0,75 prosent samanlikna med arbeidstakarane.

– Føresåg ikkje mange dårlege år

Problemet er at i år med svak løns- og prisvekst vil pensjonistar få redusert kjøpekraft. Slik har det vore dei tre siste åra. I år med negativ lønsvekst, som i 2016, har pensjonistane argumentert med at dei får dobbel straff fordi dei blir underregulerte på toppen av ei negativ utvikling.

For å bøte på problemet foreslår Arbeidarpartiet at pensjonistane frå neste år skal få halvparten av reallønsvekst, men berre skal måtte tole halvparten av reallønsnedgangen.

– I pensjonsforliket og 0,75-varianten har ein ikkje føresett at det skulle kome år etter år med svak utvikling. Då skjer det noko med legitimiteten, men det kan vi gjere noko med innanfor ei ansvarleg ramme, seier Støre.

400 millionar

Ifølgje utrekningar Arbeidarpartiet har gjort, vil ei slik ordning medføre auka utgifter for staten på 400 millionar kroner neste år. Men i 2019 er det venta ei sterkare lønsutvikling, og då er utgiftene venta å bli 200 millionar kroner. Støre meiner løysinga deira på sikt vil koste samfunnet nøyaktig det same som den eksisterande ordninga, men at svingingane blir mindre.

Til gjengjeld får pensjonistane ikkje vere med på ein framtidig kjøpefest. Dersom realløna stig med over 1,5 prosent, kjem pensjonistane dårlegare ut under Ap sitt forslag enn dagens system.

– Men dei vil likevel få pluss i kjøpekrafta fordi norsk økonomi går betre. Eg trur det er endå vanskelegare å forklare at ein skal oppleve minus når lønsmottakarar går i pluss, seier Støre.

Forslaget blir møtt med rosande ord som «fornuftig», frå LO, og «godt forslag», frå Pensjonistforbundet – sjølv om sistnemnde understrekar at det langsiktige målet framleis er å få pensjonsoppgjeret tilbake til Stortinget.

Skepsis på Stortinget

Tonen er meir avventande frå dei fleste politiske partia. Høgre vil tenkje nærmare over forslaget, medan Framstegspartiet kallar det ein bløff.

– Enkelte år vil det vere hakket betre, men andre år vil det vere dårlegare enn dagens ordning. Begge ordningane byggjer på at ein vidarefører underregulering, noko som er djupt urimeleg, seier Frps Erlend Wiborg.

Venstre skildrar forslaget som eit valkamputspel og etterlyser meir konkret informasjon om finansieringa. KrF stiller seg likevel opne for å diskutere innretninga.

– Det er viktig med ei regulering som opplevast rettferdig og samstundes sikrar pensjonssystemet for framtida, seier Hans Olav Syversen.

SV merker seg at ordninga i realiteten kan bli eit innsparingsforslag. Stortingsrepresentant Snorre Valen meiner systemet krev ein meir heilskapleg gjennomgang. No risikerer ein at éin urettferdig regel blir erstatta med noko som kan vise seg å bli ein annan urettferdig regel, meiner han.

Vil ikkje frede ordning

Unio-leiar Ragnhild Lied synest Arbeidarpartiets forslag er positivt. Samstundes bør ein kunne revurdere dersom pensjonistane blir hengande etter i gode tider, meiner ho.

– Den økonomiske utviklinga er ikkje førespegla ein så sterk lønsvekst over tid. Men skulle det endre seg, er det grunn til å sjå på dette på nytt, seier ho.

