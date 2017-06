Dale ber om nabohjelp mot skrantesjuke

EU har bestemt at Sverige og Finland skal kartleggje eventuell førekomst av CWD frå og med neste år, men Dale er utolmodig.

– Skrantesjuka smittar mellom dyr, og det vil vere nyttelaust om Noreg åleine køyrer eit så omfattande kartleggingsprogram, seier Dale.

Noreg skal i 2017 ta rundt 20.000 prøver av ulike hjortedyr for å avdekkje omfanget av skrantesjuka. Under eit møte med EUs helsekommissær Vytenis Andriukaitis i Ålesund tysdag slo landbruksministeren fast at Sverige og Finland snarleg må følgje opp med ein tilsvarande plan som den norske.

– Særleg mot Sverige er dette viktig, sidan ville dyr fritt kryssar grensene mellom oss, understreka Dale.

Andriukaitis svarte at han ville drøfte dette med rådgjevarane sine i neste veke for å vurdere om kartleggingsarbeidet skal påskundast.

