Fleire Norwegian-pilotar har meldt seg til ekstrajobbing

Ifølgje Dagens Næringsliv sende selskapet måndag ut eit tilbod om dobbel overtid til pilotane. Tilbodet skal vere det same som fagforeiningane søndag takka nei til.

Pilotar som vil jobbe på fridagar, blir lovd dobbel overtidsbetaling, noko som svarar til fire gonger vanleg dagslønn. Ifølgje avisa kan ein kaptein då tene mellom 18.000 og 24.000 kroner på ein dag. Ein førsteoffiser kan tene rundt 12.000 kroner på ein dag.

– Det stemmer at vi gjekk direkte ut til alle pilotar i går ettermiddag og fekk umiddelbart god respons. Det viser at vi har eit pilotkorps som er villig til å hjelpe med å få passasjerane våre fram, og det er vi svært glade for, seier administrerande direktør Bjørn Erik Barman-Jenssen i dotterselskapet Norwegian Air Resources.

Tilbodet skal ha blitt sendt ut både til pilotar i Noreg og ved baser i andre europeiske land.

Både i helga og måndag har Norwegian blitt nøydd til å kansellere ei rekke flygingar på grunn av pilotmangel. Så langt er det ikkje meldt om store problem tysdag.

