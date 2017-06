Framgang i engelskkarakterane for tiendeklassingane

Utdanningsdirektoratet publiserte tysdag førebels karakterstatistikk for eksamen i grunnskulen og vidaregåande opplæring.

I engelsk var det i tillegg til høgare snitt også færre som fekk karakterane 1 og 2.

– Vi veit ikkje sikkert kvifor gjennomsnittet er høgare enn i fjor, men vi ser frå sensuren at mange elevar har svart svært godt på oppgåva som vart gitt. Temaet for årets oppgåve handlar om korleis vi kommuniserer online og offline. Det ser ut som at dette er noko mange elevar klarte å skrive noko om, seier avdelingsdirektør Hedda Huse i Utdanningsdirektoratet.

Det er generelt små endringar frå i fjor, bortsett frå når det gjeld engelskeksamen for tiandeklasse og programfag i matematikk for vidaregåande. På denne matematikkeksamen er snittkarakteren 0,4 karakterpoeng høgare enn i fjor.

