Lagmannsretten avviser statens Farida-anke

Dermed står dommen frå tingretten, der Utlendingsnemnda (UNE) sitt vedtak om å inndra opphaldsløyva og asylstatusen blei erklært ugyldig.

Utlendingsdirektoratet meinte at retur til Kabul ikkje lenger burde bli frårådd etter at far var attendeført med resten av familien, noko UNE også stilte seg bak. Dette vedtaket blei kjent ugyldig i tingretten, og denne dommen blir no ståande etter avgjerda i Borgarting lagmannsrett.

– Lagmannsretten har komme til at Utlendingsnemnda sitt vedtak i samband med tilbakekalling av asylstatus og opphaldsløyve for ei afghansk kvinne og dottera hennar, er ugyldig. Utlendingsnemnda hadde ikkje vurdert om det var skjedd vesentleg og stabil endring i alle relevante forhold som grunngav den opphavlege løyva, opplyser Borgarting lagmannsrett.

Vil ha familien til Noreg

Advokaten til familien, Vera Vikki, seier til NRK at familie blei svært glade då ho fortalde dei om dommen, men at dei er litt tilbakehaldne.

– Dei spurde fleire gonger om det verkeleg var sant, seier Vera Vikki til kanalen.

UNE har ikkje tatt stilling til om dei vil anke saka.

– Vi har akkurat fått dommen og treng tid på å lese han nøye. Det er for tidleg å ta stilling til ankespørsmålet, skriv fungerande seksjonssjef i UNE, Katinka Kaupang til NRK.

Dersom UNE anker seier Vikki at ho vil krevje at familien får vente i Noreg medan ein eventuell anke blir behandla.

Engasjert lokalsamfunn

Farida og mora kom til Noreg i 2011, og året etter kom faren. Mora hevdar at ho rømte fordi ho skulle bli tvangsgifta med ein annan mann, men Utlendingsnemnda (UNE) meiner ho laug om bakgrunnen sin.

Familien fekk endeleg avslag på søknaden om opphald i januar i år og blei tvangsreturnert til Afghanistan i februar. Då hadde Farida (9) og mora budd i underkant av fire år i Noreg.

Sidan familien blei tvangsreturnert, har skuleklassen til Farida og lokalsamfunnet på Dokka i Oppland jobba for å samle inn pengar til rettssaka og for å sende pengar til familien, som bur på ei hemmeleg adresse i Kabul.

(©NPK)